Ростовские эксперты незаконно завышают оценку по ОСАГО - ЦБ

"Акты об оценке ущерба в ряде случаев содержат несуществующие повреждения или повреждения, по которым назначаются явно лишние ремонтные работы, с указанием как завышенной стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, так и завышенной суммы вознаграждения экспертных организаций (экспертов-техников)", – пояснила она.
По ее словам, это позволяет получать со страховой организации не только предусмотренные законодательством о защите прав потребителей штрафы, но и необоснованно завышенные суммы страховых возмещений, что приводит к увеличению убыточности данного вида страхования в регионе.
По результатам 9 месяцев 2016 года коэффициент выплат по ОСАГО в Ростовской области составил 123%.