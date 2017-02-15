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Ростовские эксперты незаконно завышают оценку по ОСАГО - ЦБ

15 февраля 2017, 14:37
В Ростовской области при составлении экспертных заключений по ОСАГО часто нарушается Единая методика оценки ущерба в сторону завышения оцениваемых повреждений, сообщила представитель пресс-службы Южного главного управления Банка России.

"Акты об оценке ущерба в ряде случаев содержат несуществующие повреждения или повреждения, по которым назначаются явно лишние ремонтные работы, с указанием как завышенной стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, так и завышенной суммы вознаграждения экспертных организаций (экспертов-техников)", – пояснила она.

По ее словам, это позволяет получать со страховой организации не только предусмотренные законодательством о защите прав потребителей штрафы, но и необоснованно завышенные суммы страховых возмещений, что приводит к увеличению убыточности данного вида страхования в регионе.

По результатам 9 месяцев 2016 года коэффициент выплат по ОСАГО в Ростовской области составил 123%.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Происшествия#Опросы
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