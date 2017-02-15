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В Ростовской области сняли запрет на движение транспорта, режим ЧС сохранен

15 февраля 2017, 08:47
В Ростовской области сняли ограничение движения общественного транспорта, введенное из-за сильного снегопада в ночь со вторника на среду, режим чрезвычайной ситуации в регионе сохраняется, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы регионального управления МЧС России.

"Ситуация на дорогах стабилизировалась, ограничение движения транспорта на участках дорог сняли. Сейчас на них работает снегоуборочная техника", – отметили в пресс-службе.

"Ограничения сняли на дорогах Ростов - Ставрополь, Ростов - Семикаракорск - Воронеж, Ростов - Азов - Староминская, М-19, М-21, М-23 и части трассы М-4 "Дон", - уточняет региональное УМВД РФ.

Сообщение о предстоящей сильной метели поступило около восьми часов вечера во вторник. Из-за сильного снегопада в регионе произошло более 20 автоаварий. Ночью в ДТП на участке федеральной трассы М-4 Дон погибли трое человек, в том числе 14-летняя девочка. По словам представителя пресс-службы МЧС, в регионе все еще сохраняется режим повышенной готовности из-за локальных отключений электроэнергии. Ведутся работы по ее восстановлению.

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