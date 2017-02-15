В Ростовской области сняли запрет на движение транспорта, режим ЧС сохранен

Сообщение о предстоящей сильной метели поступило около восьми часов вечера во вторник. Из-за сильного снегопада в регионе произошло более 20 автоаварий. Ночью в ДТП на участке федеральной трассы М-4 Дон погибли трое человек, в том числе 14-летняя девочка. По словам представителя пресс-службы МЧС, в регионе все еще сохраняется режим повышенной готовности из-за локальных отключений электроэнергии. Ведутся работы по ее восстановлению.