В Ростовской области сняли запрет на движение транспорта, режим ЧС сохранен

"Ситуация на дорогах стабилизировалась, ограничение движения транспорта на участках дорог сняли. Сейчас на них работает снегоуборочная техника", – отметили в пресс-службе.
"Ограничения сняли на дорогах Ростов - Ставрополь, Ростов - Семикаракорск - Воронеж, Ростов - Азов - Староминская, М-19, М-21, М-23 и части трассы М-4 "Дон", - уточняет региональное УМВД РФ.
Сообщение о предстоящей сильной метели поступило около восьми часов вечера во вторник. Из-за сильного снегопада в регионе произошло более 20 автоаварий. Ночью в ДТП на участке федеральной трассы М-4 Дон погибли трое человек, в том числе 14-летняя девочка. По словам представителя пресс-службы МЧС, в регионе все еще сохраняется режим повышенной готовности из-за локальных отключений электроэнергии. Ведутся работы по ее восстановлению.