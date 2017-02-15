Жителя Ростова зажало в авто на Пойменной из-за сильной метели

ДТП произошло в 23.55 в районе дома 1б на улице Пойменной из-за сильного снегопада в Ростове-на-Дону. "Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим в крайнем правом ряду автомобилем ВАЗ под управлением водителя 1961 года рождения", – сообщили RostovGazeta в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.