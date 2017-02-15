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Жителя Ростова зажало в авто на Пойменной из-за сильной метели

15 февраля 2017, 10:33
Спасатели Ростова-на-Дону во вторник ночью доставали из-под деформированного в результате аварии кузова машины человека, он оказался зажат в собственном авто, сообщила RostovGazeta начальник отдела подготовки и обучения населения, пропаганды мероприятий ГО, РСЧС Таисия Чехович.

ДТП произошло в 23.55 в районе дома 1б на улице Пойменной из-за сильного снегопада в Ростове-на-Дону. "Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим в крайнем правом ряду автомобилем ВАЗ под управлением водителя 1961 года рождения", – сообщили RostovGazeta в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"Пострадавшего в ДТП на Пойменной пришлось депортировать из автомобиля с помощью специнструментов", – отметила Чехович.

Сейчас он находится в одном из медучреждений города.

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