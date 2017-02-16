Борис Титов попросил премьер-министра РФ о защите ростовских бизнесменов

"Кроме премьер-министра ходатайство за ростовских бизнесменов направили в Верховный суд и Генпрокуратуру РФ", - сказано в сообщении.

В четверг Титов прибыл в Ростов, где провел открытый прием предпринимателей. В ходе приема были рассмотрены вопросы правомерности заключения под стражу двух ростовских бизнесменов до решения суда. Кроме того,Титов встретился с представителями Чабанова.

Напомним, умирающий от рака бывший глава стройконцерна "Вант" Валерий Чабанов второй год содержится в СИЗО, несмотря на диагноз, и защита не может добиться от обвинения изменения меры пресечения.

Как вы считаете, должны ли быть какие-то преференции для бизнесменов при разбирательстве уголовных дел?