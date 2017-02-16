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ФК "Ростов" разгромил "Спарту" - 4:0

16 февраля 2017, 22:58
Футбольный клуб "Ростов" в четверг обыграл "Спарту" со счетом 4:0, передает корреспондент RostovGazeta.

Первые три гола были забиты в первом тайме. Открыть счет удалось Михе Мевле на 15-й минуте матче. Второй мяч закатил Дмитрий Полоз на 38-й минуте.

Кристиан Нобоа забил третий гол на 40-й минуте. После перерыва четвертый мяч закатил Сердар Азмун.

Кроме того, под конец первого периода был удален игрок "Спарты".

Матч прошел в Ростове в рамках Лиги Европы. Ответная игра для ростовского клуба будет выездной и пройдет 23 февраля.

Ранее "Ростову" удалось обыграть "Баварию". Эту победу назвали исторической.

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Смотрели игру?
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