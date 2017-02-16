Мальчики чаще девочек попадают в зависимость от интернет-игр - эксперты

"Проведенные исследования помогли определить, что в группе риска по попаданию в зависимость от онлайн-игр находятся 31,5% мальчиков и 20,3% девочек", - сказано в сообщении.
Проблема интернет-зависимости детей и подростков остро встала во всей России и в Ростове в частности в связи с инцидентами, связанными с "играми смерти". Кроме психологических проблем, вызываемых интернет-зависимостью, в случае с "играми смерти" добавляются уже уголовно наказуемые.
Отмечается, что в Ростове в свете недавних трагических событий провели интерактивное мероприятие с учащимися 22 ростовских школ о признаках интернет-зависимости и ее негативных последствиях.
Напомним, тело ростовского школьника со следами суицида нашли в прошлую пятницу на одной из городских улиц. По свидетельствам друзей погибшего, он играл в одну из "игр смерти."
р3