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Мальчики чаще девочек попадают в зависимость от интернет-игр - эксперты

16 февраля 2017, 11:23
Российские ученые выяснили, что мальчики больше девочек подвержены зависимости от интернет-игр, сообщила администрация Ростова-на-Дону.

"Проведенные исследования помогли определить, что в группе риска по попаданию в зависимость от онлайн-игр находятся 31,5% мальчиков и 20,3% девочек", - сказано в сообщении.

Проблема интернет-зависимости детей и подростков остро встала во всей России и в Ростове в частности в связи с инцидентами, связанными с "играми смерти". Кроме психологических проблем, вызываемых интернет-зависимостью, в случае с "играми смерти" добавляются уже уголовно наказуемые.

Отмечается, что в Ростове в свете недавних трагических событий провели интерактивное мероприятие с учащимися 22 ростовских школ о признаках интернет-зависимости и ее негативных последствиях.

Напомним, тело ростовского школьника со следами суицида нашли в прошлую пятницу на одной из городских улиц. По свидетельствам друзей погибшего, он играл в одну из "игр смерти."

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