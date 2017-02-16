Мальчики чаще девочек попадают в зависимость от интернет-игр - эксперты

Проблема интернет-зависимости детей и подростков остро встала во всей России и в Ростове в частности в связи с инцидентами, связанными с "играми смерти". Кроме психологических проблем, вызываемых интернет-зависимостью, в случае с "играми смерти" добавляются уже уголовно наказуемые.