Самолет из Ростова задержали на 6 часов из-за сработавшей сигнализации

Во время разгона в авиалайнере А-319, на борту у которого находились 130 человек, внезапно сработала сигнализация. Из-за ЧП воздушное судно пришлось остановить, специалисты его осматривали в течение нескольких часов. Никаких повреждений обнаружено не было, причины, по которым сработала сигнализация, будут выясняться.