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Самолет из Ростова задержали на 6 часов из-за сработавшей сигнализации

16 февраля 2017, 11:01
После шестичасового ожидания пассажиры авиалайнера А-319 смогли вылететь из ростовского аэропорта в четверг ночью, рассказала RostovGazeta директор по стратегическим коммуникациям ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" Ольга Ладейщикова.

Во время разгона в авиалайнере А-319, на борту у которого находились 130 человек, внезапно сработала сигнализация. Из-за ЧП воздушное судно пришлось остановить, специалисты его осматривали в течение нескольких часов. Никаких повреждений обнаружено не было, причины, по которым сработала сигнализация, будут выясняться.

"Самолет "Уральских авиалиний" рейсом из Ростова в Домодедово должен был вылететь в среду в 19.30, однако отправить в столицу авиалайнер удалось лишь в четверг в 2.07", - сказала Ладейщикова.

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