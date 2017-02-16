rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2017, 12:10

Published 16 февраля 2017, 12:10

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

Спасателям Таганрога передадут спецавто и катер

16 февраля 2017, 12:10
В Ростовской области управлению защиты от ЧС населения и территории Таганрога будут переданы аварийно-спасательный автомобиль на базе "УАЗ" и катер, сообщает в четверг правительство региона.

"В прошедшем году муниципалитетам было передано 10 единиц малых лесопатрульных комплексов для тушения пожаров. Также они получили мобильную пожарную установку, два аварийно-спасательных автомобиля, пожарную автоцистерну", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент во все муниципалитеты передают автоматизированные рабочие места для обеспечения вызовов экстренных служб по номеру 112.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика