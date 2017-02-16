"ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" требует признать банкротом завод "Термопласт"

В сентябре арбитраж удовлетворил требование энергетической компании о взыскании с предприятия задолженности в размере 108,8 тысячи рублей. Однако в ноябре в отношении завода было возбуждено исполнительное производство.
Завод ООО "Термопласт" был зарегистрирован в 2004 году в Новошахтинске. Предприятие специализируется на производстве пластмассовых плит, полос, труб и профилей. С начала реализации проекта в производство было инвестировано 450 миллиона рублей.
По информации системы СПАРК, в 2015 году выручка предприятия составила 11 миллионов рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом в 2,5 раза. При этом чистый убыток компании составил 4,1 миллиона рублей.
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