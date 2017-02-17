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Титов разберется в деле главы "Кингкоул", оставившего без зарплаты шахтеров

17 февраля 2017, 18:00
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов займется уголовным делом бывшего директора ООО "Кингкоул" (город Гуково Ростовская область) Владимира Пожидаева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и невыплате заработных плат сотрудникам, сообщил на пресс-конференции сам Титов.

Донские шахтеры бастуют с 2016 года. Долг перед ними достиг 350 миллионов рублей. Большую часть из них к настоящему времени выплатила Региональная корпорация развития — она реализует имущество компании. Все долги обещают погасить до лета этого года.

"Пока я это дело не видел. Нужно разобраться, что привело к социальной проблеме, кто виноват: предприниматель - владелец бизнеса или другие факторы, которые не дали нормально организовать производственный процесс", — говорит бизнес-омбудсмен.

По его словам, какой бы социальный эффект ни имело уголовное дело, Пожидаеву лучше оставаться на свободе, чтобы управлять компанией и погасить долг. "Он должен наладить работу своего предприятия, чтобы выплатить остатки по заработной плате", — подытожил Титов.

Вы согласны, что глава "Кингкоула" должен оставаться на свободе, чтобы выплатить долг работникам?
#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика#Опросы
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