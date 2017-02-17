Титов разберется в деле главы "Кингкоул", оставившего без зарплаты шахтеров

Донские шахтеры бастуют с 2016 года. Долг перед ними достиг 350 миллионов рублей. Большую часть из них к настоящему времени выплатила Региональная корпорация развития — она реализует имущество компании. Все долги обещают погасить до лета этого года.



"Пока я это дело не видел. Нужно разобраться, что привело к социальной проблеме, кто виноват: предприниматель - владелец бизнеса или другие факторы, которые не дали нормально организовать производственный процесс", — говорит бизнес-омбудсмен.



По его словам, какой бы социальный эффект ни имело уголовное дело, Пожидаеву лучше оставаться на свободе, чтобы управлять компанией и погасить долг. "Он должен наладить работу своего предприятия, чтобы выплатить остатки по заработной плате", — подытожил Титов.