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Posted 17 февраля 2017, 13:14

Published 17 февраля 2017, 13:14

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

Удои в Ростовской области сильно отстают от общероссийских показателей

17 февраля 2017, 13:14
По показателю надоя молока на одну корову Ростовская область значительно отстает от большинства других регионов России, сообщило облправительство.

"По надою на одну корову Ростовская область занимает только 38-е место среди российских регионов", - сказано в сообщении.

Между тем, по производству молока область занимает 5-е место в РФ. В целом же продукция животноводческой отрасли, производимая в регионе, составляет 3,2% от всего объема по России и 30,8% от объемов ЮФО.

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#Экономика#Новости#Ростовская область
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