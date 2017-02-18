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Posted 18 февраля 2017, 15:55

Published 18 февраля 2017, 15:55

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

На матче "Ростов-Дон" - "Кубань" разыграют поездку в Сочи на Формулу-1

18 февраля 2017, 15:55
Во время гандбольного матча между командами "Ростов-Дон" и "Кубань" будет разыграна поездка в Сочи на Формулу-1, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе ростовского клуба.

"Будет разыграна поездка на четыре дня. В нее включат билет на Формулу-1. Победителем может стать любой болельщик", - говорится в сообщении.

Матч состоится в Ростове 1 марта в 19.00 мск. Билеты на игру стоят от 100 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Ранее был отменен матч между ростовским клубом и "Университетом". Это случилось из-за заболевания игроков последней команды гриппом.

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