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Ростовская область вновь вошла в топ-10 регионов по числу преступлений

18 февраля 2017, 12:18
В 2016 году на территории Ростовской области было зафиксировано 57,6 тысячи преступлений, говорится на сайте криминальной статистики Генпрокуратуры РФ.

При этом по сравнению с данными за 2015 год количество преступлений в регионе сократилось на 7,3%. Тем не менее по количеству зафиксированных правонарушений Ростовская область оказалась на 8месте среди субъектов РФ.

Места лидеров в данном антирейтинге принадлежит Москве и Московской области, где было совершено 173,8 тысячи и 88,2 тысячи преступлений соответственно. На третьем месте в списке самых криминальных регионов оказался соседний Краснодарский край, где число преступлений по сравнению с 2015 годом снизилось на 4,7% до 71,5 тысячи случаев.

"Всего за минувший год в России было совершено 2,1 миллиона преступлений, что ниже показателя годичной давности на 9,4%", - следует из данных, опубликованных на сайте криминальной статистики.

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