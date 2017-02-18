Ростовская область вновь вошла в топ-10 регионов по числу преступлений

При этом по сравнению с данными за 2015 год количество преступлений в регионе сократилось на 7,3%. Тем не менее по количеству зафиксированных правонарушений Ростовская область оказалась на 8-м месте среди субъектов РФ.
Места лидеров в данном антирейтинге принадлежит Москве и Московской области, где было совершено 173,8 тысячи и 88,2 тысячи преступлений соответственно. На третьем месте в списке самых криминальных регионов оказался соседний Краснодарский край, где число преступлений по сравнению с 2015 годом снизилось на 4,7% до 71,5 тысячи случаев.
"Всего за минувший год в России было совершено 2,1 миллиона преступлений, что ниже показателя годичной давности на 9,4%", - следует из данных, опубликованных на сайте криминальной статистики.
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