Стали известны российские цены на первый внедорожник Maybach

Posted 19 февраля 2017, 09:45
Published 19 февраля 2017, 09:45
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
Модель получила название Landaulet G650 и в настоящее время компания Mercedes-Benz собирает запросы российских автодилеров об интересе покупателей к данному внедорожнику, чтобы принять решение о том, будет ли дан старт продажам автомобиля в РФ.
Примерная стоимость внедорожника может составить 60 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 6-литровым 12-рядным V-образным бензиновым двигателем мощность 630 лошадиных сил. Внедорожник получил систему полного привода с тремя отдельными блокировками дифференциалов. Габариты автомобиля составляют 5345 миллиметра в длину и 2110 миллиметра в ширину.
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