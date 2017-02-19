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Posted 19 февраля 2017, 09:45

Published 19 февраля 2017, 09:45

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Стали известны российские цены на первый внедорожник Maybach

19 февраля 2017, 09:45
Топовая версия внедорожника G-класса под брендом Maybach может появиться в продаже на территории России, пишет autostat.ru.

Модель получила название Landaulet G650 и в настоящее время компания Mercedes-Benz собирает запросы российских автодилеров об интересе покупателей к данному внедорожнику, чтобы принять решение о том, будет ли дан старт продажам автомобиля в РФ.

Примерная стоимость внедорожника может составить 60 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 6-литровым 12-рядным V-образным бензиновым двигателем мощность 630 лошадиных сил. Внедорожник получил систему полного привода с тремя отдельными блокировками дифференциалов. Габариты автомобиля составляют 5345 миллиметра в длину и 2110 миллиметра в ширину.

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#Анна Петрова#Технологии#Новости
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