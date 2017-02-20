Мошенники наживаются на родственниках пропавших в Ростове

"Поисковый отряд не указывает в размещенных объявлениях о пропавших людях телефонных номеров родственников и друзей, только бесплатный номер организации и полиции", - сказано в сообщении.
Кроме того, все действия и публикации поисковиков согласуются и подтверждаются МВД.
Если после размещения объявления к родственникам повторно обращаются неизвестные, представляясь членами поискового отряда, то наверняка имеет место мошенничество. Родственников пропавших людей просят проявлять осторожность, чтоб не оказаться в числе тех, чье горе помогло обогатиться мошенникам.
р3