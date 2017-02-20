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Posted 20 февраля 2017, 11:35

Published 20 февраля 2017, 11:35

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Почти 2 тыс горожан подписали петицию за отставку мэра Новочеркасска

20 февраля 2017, 11:35
Петиция за отстранение от занимаемой должности главы администрации Новочеркасска Ростовской области Владимира Киргинцева набрала почти 2 тысячи подписей, следует из материалов на сайте Сhange.org.

По состоянию на 20 февраля под требованием подписались 1,9 тысячи жителей Новочеркасска. Основной причиной, по которой горожане требуют отставки действующего главы администрации, называется утрата доверия.

Кроме того, Киргинцева обвиняют в развале аппарата администрации, в которой на данный момент, по словам автора петиции, работают родственники и друзья мэра, не всегда соответствующие занимающей должности, в болтливости и даже в алкоголизме.

В случае сбора необходимого количества подписей, которых требуется еще немногим более 500, петицию направят президенту и премьер-министру РФ.

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#Общество#Новости#Ростовская область
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