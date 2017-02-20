Почти 2 тыс горожан подписали петицию за отставку мэра Новочеркасска

Posted 20 февраля 2017, 11:35
Published 20 февраля 2017, 11:35
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
По состоянию на 20 февраля под требованием подписались 1,9 тысячи жителей Новочеркасска. Основной причиной, по которой горожане требуют отставки действующего главы администрации, называется утрата доверия.
Кроме того, Киргинцева обвиняют в развале аппарата администрации, в которой на данный момент, по словам автора петиции, работают родственники и друзья мэра, не всегда соответствующие занимающей должности, в болтливости и даже в алкоголизме.
В случае сбора необходимого количества подписей, которых требуется еще немногим более 500, петицию направят президенту и премьер-министру РФ.
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