Ростовская область опередила регионы ЮФО по невыплатам зарплаты

На 1 февраля общий долг в регионе составил 83,8 миллиона рублей. На втором месте по этому показателю в ЮФО идет Крым, где задолженность составляет 56 миллионов рублей. На третьей позиции оказался Севастополь. Здесь долг по зарплате составляет 38,6 миллиона рублей.
Четвертое и пятое места занимают Волгоградская область и Краснодарский край с задолженностями в размере 22,9 миллиона и 20,5 миллиона рублей. Далее идут Астраханская область и Калмыкия - 11,1 миллиона и 3,1 миллиона рублей.
Общий долг по зарплате в ЮФО составляет 236 миллионов рублей.
Однако эти данные не совпадают с заявлениями правительства Ростовской области. Сейчас есть задолженность перед экс-шахтерами компании "Кингкоул" в Гуково. Изначально долг составлял более 300 миллионов рублей. С августа по февраль погасили задолженность на сумму свыше 100 миллионов рублей. В середине текущего месяца областные власти говорили, что долг составляет 230 миллионов рублей.
Кроме того, сотрудник пресс-службы госинспекции труда в регионе Юрий Максимов заявил, что ведомство неправомочно повлиять на ситуацию с образовавшейся задолженностью по заработной плате. Прозвучало, что госинспекция контролирует и надзирает, но за это отвечают власти и работодатели.
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