Ростовская область опередила регионы ЮФО по невыплатам зарплаты

Однако эти данные не совпадают с заявлениями правительства Ростовской области. Сейчас есть задолженность перед экс-шахтерами компании "Кингкоул" в Гуково. Изначально долг составлял более 300 миллионов рублей. С августа по февраль погасили задолженность на сумму свыше 100 миллионов рублей. В середине текущего месяца областные власти говорили, что долг составляет 230 миллионов рублей.