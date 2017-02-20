rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовская область опередила регионы ЮФО по невыплатам зарплаты

20 февраля 2017, 19:48
Ростовская область заняла первое место среди всех регионов Южного федерального округа по задолженности по зарплате, сообщает Росстат.

На 1 февраля общий долг в регионе составил 83,8 миллиона рублей. На втором месте по этому показателю в ЮФО идет Крым, где задолженность составляет 56 миллионов рублей. На третьей позиции оказался Севастополь. Здесь долг по зарплате составляет 38,6 миллиона рублей.

Четвертое и пятое места занимают Волгоградская область и Краснодарский край с задолженностями в размере 22,9 миллиона и 20,5 миллиона рублей. Далее идут Астраханская область и Калмыкия - 11,1 миллиона и 3,1 миллиона рублей.

Общий долг по зарплате в ЮФО составляет 236 миллионов рублей.

Однако эти данные не совпадают с заявлениями правительства Ростовской области. Сейчас есть задолженность перед экс-шахтерами компании "Кингкоул" в Гуково. Изначально долг составлял более 300 миллионов рублей. С августа по февраль погасили задолженность на сумму свыше 100 миллионов рублей. В середине текущего месяца областные власти говорили, что долг составляет 230 миллионов рублей.

Кроме того, сотрудник пресс-службы госинспекции труда в регионе Юрий Максимов заявил, что ведомство неправомочно повлиять на ситуацию с образовавшейся задолженностью по заработной плате. Прозвучало, что госинспекция контролирует и надзирает, но за это отвечают власти и работодатели.

р1

Материалы по теме
По уровню зарплаты Ростовская область занимает 53-е место в РФРостовская трудинспекция не сможет решить проблему невыплаты зарплат
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00