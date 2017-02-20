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Ростовская трудинспекция не сможет решить проблему невыплаты зарплат

20 февраля 2017, 12:20
Государственная инспекция труда в Ростовской области неправомочна повлиять на ситуацию с образовавшейся задолженностью по заработной плате в области, заявил сотрудник пресс-службы государственной инспекции труда в Ростовской области Юрий Максимов.

Как стало известно ранее, Ростовская область заняла первое место по невыплатам заработной платы в ЮФО.

"Мы контролируем и надзираем, но мы за это не отвечаем. Сложившаяся ситуация – это результат деятельности работодателей и органов власти", – сказал он.

По словам Максимова, меры, которые будут предприняты инспекцией труда – это плановые и внеплановые проверки на основании заявлений граждан о нарушении их прав.

"У нас есть обращения граждан, чьи права нарушены, и по ним мы проводим проверки", – подтвердил он.

По словам собеседника, гражданам нужно проявлять активность в случае нарушения их прав.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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