Ростовская трудинспекция не сможет решить проблему невыплаты зарплат

Как стало известно ранее, Ростовская область заняла первое место по невыплатам заработной платы в ЮФО.
"Мы контролируем и надзираем, но мы за это не отвечаем. Сложившаяся ситуация – это результат деятельности работодателей и органов власти", – сказал он.
По словам Максимова, меры, которые будут предприняты инспекцией труда – это плановые и внеплановые проверки на основании заявлений граждан о нарушении их прав.
"У нас есть обращения граждан, чьи права нарушены, и по ним мы проводим проверки", – подтвердил он.
По словам собеседника, гражданам нужно проявлять активность в случае нарушения их прав.