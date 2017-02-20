В Нижнем Тагиле в СИЗО почти год держат невиновного человека

Журналисты "Новых Известий" обсудили ситуацию с адвокатами Сергея Бычкова — Игорем Исаевым и Андреем Перовым. Как сообщили представители защиты, Сергей Бычков незаконно содержится под арестом. Когда мужчину задержали, он подробно рассказал все, что ему известно об убийстве предпринимателя Машинского, которое произошло в 2002 году. Бычков попросил проверить его показания на детекторе лжи, но сотрудники правоохранительных органов не сообщили ему о результатах проверки. Адвокаты считают, что четвертое следственное управление СК РФ пытается обвинить невиновного человека. Правоохранители намеренно продлевают срок ареста, ожидая, когда Бычков "сломается" и сознается в том, чего не делал. С этой целью, по словам адвокатов, Бычкова уже несколько раз тайно вывозили из следственного изолятора, чтобы показать "свидетелям", которые потом дадут против него показания.