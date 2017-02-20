В Нижнем Тагиле в СИЗО почти год держат невиновного человека

В Свердловский областной суд обратилось четвертое следственное управление СК РФ, требуя продлить срок задержания Сергея Бычкова, который подозревается в причастности к убийству предпринимателя из Нижнего Тагила Владимира Машинского. Подозреваемый почти год провел в СИЗО, несмотря на алиби. Человек, который дал против него показания, Роман Погудин, отсидел 13 лет в тюрьме за бандитизм. Позже он отказался от своих слов и признался, что оклеветал Бычкова в надежде смягчить свою меру наказания. Супруга Бычкова написала жалобу в Администрацию президента, а адвокаты планируют обратиться в ЕСПЧ по поводу незаконного содержания под стражей их подзащитного.
Журналисты "Новых Известий" обсудили ситуацию с адвокатами Сергея Бычкова — Игорем Исаевым и Андреем Перовым. Как сообщили представители защиты, Сергей Бычков незаконно содержится под арестом. Когда мужчину задержали, он подробно рассказал все, что ему известно об убийстве предпринимателя Машинского, которое произошло в 2002 году. Бычков попросил проверить его показания на детекторе лжи, но сотрудники правоохранительных органов не сообщили ему о результатах проверки. Адвокаты считают, что четвертое следственное управление СК РФ пытается обвинить невиновного человека. Правоохранители намеренно продлевают срок ареста, ожидая, когда Бычков "сломается" и сознается в том, чего не делал. С этой целью, по словам адвокатов, Бычкова уже несколько раз тайно вывозили из следственного изолятора, чтобы показать "свидетелям", которые потом дадут против него показания.
Адвокат Игорь Исаев рассказал изданию, что его подзащитного держат в СИЗО на основе показаний Романа Погудина, также задержанного в 2016 году по обвинению в убийстве Машинского. Погудин сначала признался, что видел предполагаемого заказчика убийства Эмраза Аракелова вместе с Бычковым, но потом от этих показаний отказался, объяснив свой отказ тем, что оговорил Бычкова с целью смягчения своего наказания. У самого Погудина есть старая обида на Бычкова, поскольку последний был свидетелем обвинения в 2003 году в уголовном деле по ОПГ, участником которой был Погудин.
На днях с мужем встретилась Елена Бычкова. Она сказала, что Сергей не понимает, почему его уже год держат в СИЗО, и постоянно повторяет, что невиновен. Елена написала письмо в Администрацию президента, где проявили интерес к делу.
Как сообщили адвокаты, они не сдадутся и продолжат настаивать на невиновности своего подзащитного и незаконности его удержания в СИЗО. Если будет продлен арест Бычкова, то представители защиты обжалуют решение в ЕСПЧ.
Журналисты "Новых Известий" подали запрос в СК с просьбой объяснить, на каком основании арестован и содержится под стражей Бычков, а также почему ему продлевают срок незаконного ареста.