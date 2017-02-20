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Posted 20 февраля 2017, 12:32

Published 20 февраля 2017, 12:32

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

В Ростове у компании-должника арестовали трамваи

20 февраля 2017, 12:32
Трамвайные составы арестовали у компании Ростова-на-Дону, задолжавшей в городской бюджет 7,5 миллиона рублей, сообщает региональное УФССП.

"Юридическое лицо ранее получило предписание об уплате долга, но сведений о его погашении не предоставило", - сказано в сообщении.

Судебный пристав выехал по мету проживания должника и арестовал принадлежащие последнему трамвайные составы, которые продадут в случае неуплаты долга. Уточняется, что всего компания задолжала 10,5 миллиона рублей, включая задолженность в бюджет.

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