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В Ростовской области в 2016 г на пенсии и соцвыплаты потратили 200 млрд

20 февраля 2017, 16:56
В Ростовской области в прошедшем году на пенсии и соцвыплаты было израсходовано 198,4 миллиарда рублей, сообщает в понедельник региональное отделение пенсионного фонда.

"К концу прошедшего года в регионе числилось более 1,3 миллиона пенсионеров. В 2016 году по вопросам пенсионного обеспечения обратились 1,8 миллиона граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе текущего года единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получили 1,3 миллиона пенсионеров.

Кроме того, в прошлом году было принято 104,3 тысячи заявлений на получение сертификатов на маткапитал.

Также 47,6 тысячи владельцев сертификатов получили единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей.

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