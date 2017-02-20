В Ростовской области в 2016 г на пенсии и соцвыплаты потратили 200 млрд

"К концу прошедшего года в регионе числилось более 1,3 миллиона пенсионеров. В 2016 году по вопросам пенсионного обеспечения обратились 1,8 миллиона граждан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в январе текущего года единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получили 1,3 миллиона пенсионеров.
Кроме того, в прошлом году было принято 104,3 тысячи заявлений на получение сертификатов на маткапитал.
Также 47,6 тысячи владельцев сертификатов получили единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей.
р1