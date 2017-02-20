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Posted 20 февраля 2017, 12:06

Published 20 февраля 2017, 12:06

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

В Целинском районе Ростовской области отменили карантин по чуме свиней

20 февраля 2017, 12:06
В Ростовской области в Целинском районе отменили карантин по африканской чуме свиней (АЧС), сообщает в понедельник правительство региона.

"Специалисты завершили мероприятия по ликвидации инфекции. При этом в угрожаемой зоне год запрещено содержать свиней", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января в селе Журавлевка у пяти животных нашли АЧС. Радиус угрожаемой зоны составил пять километров. В нее попали несколько населенных пунктов.

Вакцины от чумы не существует, поэтому всех свиней уничтожили.

Р1

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