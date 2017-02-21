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Глава Ростова получает удовольствие от езды в общественном транспорте

21 февраля 2017, 21:34
Глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев получает удовольствие от езды в общественном транспорте, но отказаться от служебного автомобиля пока не готов, заявил на пресс-конференции во вторник сам Кушнарев.

«Отказ от служебного транспорта создаст невозможность исполнения наших обязанностей. Я по городу летаю из одного конца в другой и не всегда успеваю, а если мы сядем на общественный транспорт, то эффективность нашей деятельности если не сойдет к нулю, то резко сократиться», — отмечает он.

Кушнарев считает, что властям города необходимо пользоваться общественным транспортом. «Мне иногда это даже удовольствие доставляет, на остановке с народом пообщаться, их мнение узнать о работе общественного транспорта. Затем на планерках озвучиваю поручения с точки зрения санитарного состояния транспорта», — говорит Кушнарев.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Политика
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