Глава Ростова получает удовольствие от езды в общественном транспорте

«Отказ от служебного транспорта создаст невозможность исполнения наших обязанностей. Я по городу летаю из одного конца в другой и не всегда успеваю, а если мы сядем на общественный транспорт, то эффективность нашей деятельности если не сойдет к нулю, то резко сократиться», — отмечает он.
Кушнарев считает, что властям города необходимо пользоваться общественным транспортом. «Мне иногда это даже удовольствие доставляет, на остановке с народом пообщаться, их мнение узнать о работе общественного транспорта. Затем на планерках озвучиваю поручения с точки зрения санитарного состояния транспорта», — говорит Кушнарев.