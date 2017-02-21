Глава Ростова получает удовольствие от езды в общественном транспорте

«Отказ от служебного транспорта создаст невозможность исполнения наших обязанностей. Я по городу летаю из одного конца в другой и не всегда успеваю, а если мы сядем на общественный транспорт, то эффективность нашей деятельности если не сойдет к нулю, то резко сократиться», — отмечает он.