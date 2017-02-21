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Губернатор Ростовской области отчитался Медведеву о долгах перед шахтерами

21 февраля 2017, 11:03
Экс-шахтерам компании "Кингкоул" в Ростовской области погасили долги по зарплате еще на шесть миллионов рублей, сообщает правительство региона.

"В понедельник было направлено почти 200 выплат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие семь дней было выплачено более 25 миллионов рублей.

В понедельник глава региона Василий Голубев встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Губернатор рассказал о работе правительства по погашению долгов по зарплате горнякам.

Изначально общая задолженность составляла свыше 300 миллионов рублей. Власти обещают погасить ее летом текущего года.

По данным Росстата, Ростовская область заняла первое место в ЮФО по долгам по зарплате.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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