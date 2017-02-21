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Posted 21 февраля 2017, 06:58

Published 21 февраля 2017, 06:58

Modified 1 октября, 15:10

Updated 1 октября, 15:10

Один человек погиб в ДТП с "КамАЗом" на дороге Ростов - Ставрополь

21 февраля 2017, 06:58
На дороге Ростов-на-Дону - Ставрополь в понедельник легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб, информирует во вторник УГИБДД по Ставропольскому краю.

"Водитель "Лады Калина" столкнулся с "КамАЗом. Погиб один из водителей", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что у грузовика не работали световые приборы. Эксплуатация машины при таких дефектах запрещена.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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