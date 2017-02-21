Один человек погиб в ДТП с "КамАЗом" на дороге Ростов - Ставрополь

На дороге Ростов-на-Дону - Ставрополь в понедельник легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб, информирует во вторник УГИБДД по Ставропольскому краю.

"Водитель "Лады Калина" столкнулся с "КамАЗом. Погиб один из водителей", - говорится в сообщении. Выяснилось, что у грузовика не работали световые приборы. Эксплуатация машины при таких дефектах запрещена. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. р1