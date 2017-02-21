Поголовье коров сокращают в Ростовской области в пользу свиней

По его данным, в прошлом году сбор масличных культур составил 1,6 миллиона тонн, а валовый сбор овощей – 724,5 миллиона тонн. Плодово-ягодной продукции в 2016 году было собрано 129 тысяч тонн, что превысило сбор предыдущего года на 11%. Зерна, по словам спикера, собрали почти 119 миллионов тонн против 109 миллионов тонн в 2015 году.