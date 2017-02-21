Поголовье коров сокращают в Ростовской области в пользу свиней

«По Ростовской области произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота на 1,9% в пользу поголовья свиней, выросшего на 1,3% и составившего 411,2 тысячи голов. Всем ясная эта ситуация: коров содержать дороже», – уточнил он.
По его данным, в прошлом году сбор масличных культур составил 1,6 миллиона тонн, а валовый сбор овощей – 724,5 миллиона тонн. Плодово-ягодной продукции в 2016 году было собрано 129 тысяч тонн, что превысило сбор предыдущего года на 11%. Зерна, по словам спикера, собрали почти 119 миллионов тонн против 109 миллионов тонн в 2015 году.
«У нас в регионе 70% пшеницы – неплохая по качеству, то есть продовольственная. Наш регион свободно может продать около 7-9 миллионов тонн зерна, и около 30-35 миллионов тонн по России», – заключил он.
При этом динамика роста экспорта в другие страны, по словам спикера, будет только возрастать, поскольку Китай и страны Восточной Азии понемногу переходят на потребление пшеницы вместо риса.