Жителя ЮФО приговорили к пожизненному заключению за убийство 4 человек

"Суд установил, что три года назад фигурант пришел к дому экс-жены по вопросу возвращения ему долга. Далее произошла ссора, на которую пришел 23-летний зять женщины. Фигурант убил его ножом, который принес с собой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант также убил 36-летнюю хозяйку дома, ее 19-летнюю дочь и малолетнюю дочь экс-супруги.
Изначально в отношении мужчины применили меры медхарактера. После лечения его признали вменяемым. Отбывать наказание он будет в специализированной колонии. Сейчас фигуранту 39 лет.
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