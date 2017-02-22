Доходный дом Кисина в Ростове хотят отдать под офисы

Объект культурного наследия сейчас находится в аварийном состоянии и требует срочного ремонта. Здание планировали снести в конце 2016 года.
"Снести мы его не можем, точнее можем, но должны построить такой же. Мы не можем найти ему должное применение, поэтому хотелось бы предложить его какому-то инвестору с тем, чтобы он реализовал свой проект, восстановил его исторический облик, построил там либо какое-то учреждение либо офисы", — отметил Кушнарев.
От предложения Кушнарева создать в доходном доме городской музей пока отказались из-за отсутствия достаточного количества парковочных мест.