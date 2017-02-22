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Доходный дом Кисина в Ростове хотят отдать под офисы

22 февраля 2017, 16:19
Ростовский памятник архитектуры — доходный дом Кисина на Московской, 72 власти города хотят отдать инвестору под строительство офисного центра, но желающих купить его пока нет, сообщил на пресс-конференции во вторник глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

Объект культурного наследия сейчас находится в аварийном состоянии и требует срочного ремонта. Здание планировали снести в конце 2016 года.

"Снести мы его не можем, точнее можем, но должны построить такой же. Мы не можем найти ему должное применение, поэтому хотелось бы предложить его какому-то инвестору с тем, чтобы он реализовал свой проект, восстановил его исторический облик, построил там либо какое-то учреждение либо офисы", — отметил Кушнарев.

От предложения Кушнарева создать в доходном доме городской музей пока отказались из-за отсутствия достаточного количества парковочных мест.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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