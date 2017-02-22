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Posted 22 февраля 2017, 14:38

Published 22 февраля 2017, 14:38

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Глава мэрии Ростова вошел в состав правления союза российских городов

22 февраля 2017, 14:38
Главу администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева выбрали в состав правления союза российских городов, эти данные разместили на сайте горадминистрации.

Это решение приняли во время заседания правления российских городов. Оно прошло во вторник в госдуме.

"Участники единогласно избрали Кушнарева", - говорится в сообщении.

Ранее на пресс-конференции Кушнарев оценил свою деятельность на "троечку". Эти выводы он сделал по результатам первых 100 дней работы на текущем посту.

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#Политика#Новости
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