rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2017, 09:30

Published 22 февраля 2017, 09:30

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Книга преподавателя из Ростова появится в библиотеке Конгресса США

22 февраля 2017, 09:30
В столице страны в галерее "На Шаболовке" состоялась презентация книги "Архитектура Юга России эпохи авангарда", автором которой является преподаватель из Ростова-на-Дону Артур Токарев, эти сведения появились на сайте организатора мероприятия.

"В книге представлено исследование, посвященное архитектуре конструктивизма Юга страны. Автор планирует выпустить продолжение книги", - говорится в сообщении.

Местные СМИ писали, что книга появится в библиотеках Конгресса США и Принстонского университета.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика