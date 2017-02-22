Комплекс «Портовая СПГ» объединит усилия «Газпрома» и Linde

Предприятие будет возведено на берегу Балтийского моря, неподалеку от КС «Портовая», которая принадлежит ПАО «Газпром».
Как пишет издание «Новые Известия», компрессорная станция «Портовая» будет поставлять природный газ комплексу «Портовая СПГ». КС - отдел трубопровода «Северный поток». Мощность завода - полтора миллиона тонн продукта за год.
В контакте указано, что The Linde Group - лицензиар проекта, который установит заводу базовую технологию и оборудование для криогенных установок. При этом будет использоваться технология LIMUM®, которая заключается в многоступенчатой системе сжижения со смешанным хладагентом. Благодаря этому процессу будет достигнута наибольшая эффективность. Также Linde будет поставлять теплообменные аппараты. Строительство должно завершиться в сжатые сроки – в конце следующего года.
По словам гендиректора компании «Петон» Игоря Мнушкина, первоклассные мировые практики в сочетании с отечественным инжинирингом и наукой обеспечат успех проекта, несмотря на сроки реализации.
Как заявил гендиректор Linde AG Вольфганг Бюхеле, возведение комплекса - приоритетная задача компании, которая станет новой ступенью в развитии отношений в сфере криогенной переработки и сжижения природного газа между «Газпромом» и The Linde Group. Нужно отметить, что этот проект не является первым, где работают вместе немецкое предприятие и «НИПИ НГ «Петон». Партнеры уже сотрудничали на «Амурском ГПЗ». Российский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа умеет адаптировать зарубежные технологии для российских реалий, а также реализовывать крупномасштабные проекты «под ключ» как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Компания Linde зарекомендовала себя как специалист мирового уровня в сфере переработки природного газа.