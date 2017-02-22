Комплекс «Портовая СПГ» объединит усилия «Газпрома» и Linde

Как заявил гендиректор Linde AG Вольфганг Бюхеле, возведение комплекса - приоритетная задача компании, которая станет новой ступенью в развитии отношений в сфере криогенной переработки и сжижения природного газа между «Газпромом» и The Linde Group. Нужно отметить, что этот проект не является первым, где работают вместе немецкое предприятие и «НИПИ НГ «Петон». Партнеры уже сотрудничали на «Амурском ГПЗ». Российский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа умеет адаптировать зарубежные технологии для российских реалий, а также реализовывать крупномасштабные проекты «под ключ» как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Компания Linde зарекомендовала себя как специалист мирового уровня в сфере переработки природного газа.