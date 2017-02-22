Парки в Ростовской области должен содержать бизнес – власти

"Я вспоминаю Морозовск и новый парк. Как он содержится? Что в нем работает на содержание парка? Там есть аттракционы от муниципалитета, за все платит власть, а речь идет о том, чтобы предложить бизнесу (а это не везде возможно) прийти в такие пространства, взять кусочек земли, оказывать услуги для людей и за арендованную землю возвращать деньги на содержание того же парка", - считает Голубев.
По его словам, содержание парков воспринимается как обязанность власти, а необходимо привлекать к партнерству малый и средний бизнес, чтобы они были для него интересны и тем самым стали интересны для местных жителей для того, чтобы они проводили там время.
"Реализация этого проекта – возможность привести в порядок очень большое количество территорий в области, не только в Ростове, а практически в каждом мелком муниципальном образовании, хотя там это сделать будет несколько сложнее. С этим просто нужно работать", - считает Голубев. Он добавил, что для глав муниципальных образований будут проведены семинары, круглые столы и экспертные площадки для обсуждения этого вопроса. "Пока некоторые уверены, что они туда придут, им дадут деньги, они там поставят лавочку, игровой комплекс, и на этом все закончится – но завтра это нужно содержать", - подытожил Голубев. Таким образом, необходимо создать механизм, который позволит заинтересовать население и бизнес в содержании общественных пространств.