Парки в Ростовской области должен содержать бизнес – власти

"Реализация этого проекта – возможность привести в порядок очень большое количество территорий в области, не только в Ростове, а практически в каждом мелком муниципальном образовании, хотя там это сделать будет несколько сложнее. С этим просто нужно работать", - считает Голубев. Он добавил, что для глав муниципальных образований будут проведены семинары, круглые столы и экспертные площадки для обсуждения этого вопроса. "Пока некоторые уверены, что они туда придут, им дадут деньги, они там поставят лавочку, игровой комплекс, и на этом все закончится – но завтра это нужно содержать", - подытожил Голубев. Таким образом, необходимо создать механизм, который позволит заинтересовать население и бизнес в содержании общественных пространств.