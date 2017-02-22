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Posted 22 февраля 2017, 14:05

Published 22 февраля 2017, 14:05

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Ростовчанка попалась на организации подпольного казино

22 февраля 2017, 14:05
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении местной жительницы за проведение азартных игр, сообщает в среду краевая прокуратура.

"Было установлено, что на проспекте Сельмаш в букмекерской конторе 20-летняя фигурантка проводила азартные игры. Для этого установили 14 специальных терминалов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что было изъято игорное оборудование и 80 тысяч рублей. Подозреваемой грозит до двух лет заключения.

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