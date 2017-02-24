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Posted 24 февраля 2017, 12:02

Published 24 февраля 2017, 12:02

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Число заявлений о банкротстве от ИП в Ростовской области выросло на 65%

24 февраля 2017, 12:02
В 2016 году в Ростовской области с заявлениями и банкротстве обратились 250 индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении регионального арбитражного суда.

По сравнению с данными за 2015 год число заявлений о несостоятельности ИП возросло на 65%. В общем количестве обращений, поступивших в адрес областного арбитражного суда, доля заявлений о банкротстве составила 5,6%.

Кроме того, из-за вступивших в силу изменений российского законодательства в 2016 году значительно выросло число заявлений о несостоятельности физических лиц. Так, в минувшем году с такими заявлениями обратились 819 человек, говорится в сообщении.

Всего в минувшем году в Арбитражный суд Ростовской области поступило свыше 36,1 тысячи исков, из них суд принял к производству 33,7 тысячи заявлений.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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