Число заявлений о банкротстве от ИП в Ростовской области выросло на 65%

Posted 24 февраля 2017, 12:02
Published 24 февраля 2017, 12:02
Modified 11 сентября 2022, 16:37
Updated 11 сентября 2022, 16:37
По сравнению с данными за 2015 год число заявлений о несостоятельности ИП возросло на 65%. В общем количестве обращений, поступивших в адрес областного арбитражного суда, доля заявлений о банкротстве составила 5,6%.
Кроме того, из-за вступивших в силу изменений российского законодательства в 2016 году значительно выросло число заявлений о несостоятельности физических лиц. Так, в минувшем году с такими заявлениями обратились 819 человек, говорится в сообщении.
Всего в минувшем году в Арбитражный суд Ростовской области поступило свыше 36,1 тысячи исков, из них суд принял к производству 33,7 тысячи заявлений.
р2