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Posted 24 февраля 2017, 18:00

Published 24 февраля 2017, 18:00

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Под Ростовом ввели режим ЧС из-за подтопления 40 частных подворий

24 февраля 2017, 18:00
В селе Федосеевка Заветинского района Ростовской области в пятницу подтопило 40 частных подворий и 1 жилой дом, информирует областное УМЧС.

"На этой территории проживают 120 человек, среди них 40 детей. Инцидент случился из-за резкого потепления и таяния снега", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории сельпо ввели режим ЧС. Сейчас проводится мониторинг обстановки с привлечением авиации.

На момент 16.00 мск ситуация стабилизировалась.

В этот же день режим повышенной готовности ввели в Шахтах, где подтопило несколько приусадебных участков. Этот режим также действует и в Ростове.

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