Под Ростовом ввели режим ЧС из-за подтопления 40 частных подворий

Posted 24 февраля 2017, 18:00
Published 24 февраля 2017, 18:00
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
"На этой территории проживают 120 человек, среди них 40 детей. Инцидент случился из-за резкого потепления и таяния снега", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории сельпо ввели режим ЧС. Сейчас проводится мониторинг обстановки с привлечением авиации.
На момент 16.00 мск ситуация стабилизировалась.
В этот же день режим повышенной готовности ввели в Шахтах, где подтопило несколько приусадебных участков. Этот режим также действует и в Ростове.
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