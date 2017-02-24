Пропавшего под Ростовом школьника нашли в гостях у знакомых

Напомним, в соцсети "ВКонтакте" в группе "Лиза Алерт Юг" появились сведения, что в регионе с 2012 года идет розыск 41 пропавшего человека. В прошедшем году подали 155 заявок на розыск, в результате нашли 140 человек.