Пропавшего под Ростовом школьника нашли в гостях у знакомых

Posted 24 февраля 2017, 17:56
Published 24 февраля 2017, 17:56
Modified 1 октября, 13:31
Updated 1 октября, 13:31
"Школьника разыскали в течение суток. Выяснилось, что он находился в гостях у знакомых", - говорится в сообщении.
Ранее в полицию обратилась мама мальчика по факту его исчезновения. С ним была проведена профилактическая беседа.
Напомним, в соцсети "ВКонтакте" в группе "Лиза Алерт Юг" появились сведения, что в регионе с 2012 года идет розыск 41 пропавшего человека. В прошедшем году подали 155 заявок на розыск, в результате нашли 140 человек.
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