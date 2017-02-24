В Шахтах подтопило несколько приусадебных участков

"В пятницу в городе с 12.00 мск ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. В потенциально опасных территориях при осложнении паводковой ситуации находятся 26 домовладений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что осложнение обстановки вызвано обильным таянием снега и неблагоприятными погодными условиями. Специалистами проводится круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.
При осложнении ситуации людей могут эвакуировать. Граждан планируется принять в пунктах временного размещения. При этом будет обеспечен вывоз материальных ценностей и охрана объектов собственности эвакуируемого населения.
Ранее подобный режим ввели в Ростове.
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