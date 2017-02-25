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Posted 24 февраля 2017, 22:49

Published 24 февраля 2017, 22:49

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

СК начал проверку по факту гибели пенсионеров в пожаре под Ростовом

24 февраля 2017, 22:49
Следствие инициировало проверку по факту гибели двух пенсионеров в пятницу при пожаре в Зернограде Ростовской области, сообщает региональное УСКР.

"Специалисты проведут судебно-медицинское исследование. Все детали случившегося будут установлены в ходе проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, загорелся жилой дом. На месте инцидента нашли тела супругов. Им было 75 и 77 лет.

По информации следствия, телесных повреждений, говорящих о насильственном характере смерти, не выявили.

По предварительным данным, дом загорелся из-за короткого замыкания.

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