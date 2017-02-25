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В 1,5 раза меньше иностранцев привлекут для работы на Дону в 2017-м

25 февраля 2017, 18:40
В 1,5 раза меньше, чем в 2016-м, иностранцев привлекут к работе в Ростовской области в текущем году, следует из сообщения облправительства.

"Областная межведомственная комиссия согласовала 1041 заявку от работодателей на привлечение специалистов из других стран в 2017 году", - сказано в сообщении.

Это на 500 человек меньше, чем в 2016 году, в котором итоговая квота составила 1,5 тысячи иностранцев. Отмечается, что в 2016 году комиссия согласовала лишь 50% от общего числа заявок на привлечение для работы иностранцев, поданных донскими компаниями.

В регионе реализуют программу по замещению иностранных работников местным населением, в прошлом году на 38 рабочих мест, предусмотренных для иностранных граждан, трудоустроили отечественных специалистов.

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