В 1,5 раза меньше иностранцев привлекут для работы на Дону в 2017-м

Это на 500 человек меньше, чем в 2016 году, в котором итоговая квота составила 1,5 тысячи иностранцев. Отмечается, что в 2016 году комиссия согласовала лишь 50% от общего числа заявок на привлечение для работы иностранцев, поданных донскими компаниями.