Мессенджеры в России становятся популярнее СМС

Posted 26 февраля 2017, 15:01
Published 26 февраля 2017, 15:01
Modified 1 октября, 13:19
Updated 1 октября, 13:19
Так, доля молодых пользователей, использующих электронную почту, увеличилась до 77%. Хотя бы раз в неделю совершали голосовые звонки также около 77% респондентов, что на 6% больше, чем в минувшем году. Популярными мессенджерами пользуются до 78% российских абонентов мобильных операторов, принявших участие в исследовании.
При этом на первом месте по популярности в России в 2016 году стал WhatsApp, его использует почти половина опрошенных. Самыми востребованными приложениями было названо "ВКонтакте", его устанавливали 57% респондентов, чаще российские пользователи устанавливали только личный email (64%). По мнению аналитиков, в будущем мессенджер WhatsApp может составить конкуренцию не только SMS-сервисам, но и голосовым соединениям.
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