Мессенджеры в России становятся популярнее СМС

При этом на первом месте по популярности в России в 2016 году стал WhatsApp, его использует почти половина опрошенных. Самыми востребованными приложениями было названо "ВКонтакте", его устанавливали 57% респондентов, чаще российские пользователи устанавливали только личный email (64%). По мнению аналитиков, в будущем мессенджер WhatsApp может составить конкуренцию не только SMS-сервисам, но и голосовым соединениям.