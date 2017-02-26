В Интернете появились билеты на "Ростов - "Манчестер Юнайтед" по 170 тыс

Posted 25 февраля 2017, 21:34
Published 25 февраля 2017, 21:34
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Минимальная стоимость за билет составляет 7,5 тысячи рублей. Есть билеты за 27,9 тысячи, 35 тысяч и 45 тысяч рублей. Дороже всего будет попасть в сектор VIP 2. Придется заплатить 170 тысяч рублей.
При этом ранее чаще всего максимальная стоимость билета на стадионе "Олимп-2" составляла 10 тысяч рублей.
Представитель сайта рассказал RostovGazeta, что в данный момент идет период предпродажи и если оплатить сейчас, то болельщик точно не останется без билета, когда они появятся в общей продаже.
Действительно, информации о официальной продаже билетов еще не было.
Ранее "Ростов" играл со "Спартой". Тогда, по мнению болельщиков, выставили слишком высокие цены на билеты. Стоимость варьировалась от 1,7 тысячи до 10 тысяч рублей. Появилась информация, что билеты почти никто не покупал. Хотя очень часто их разбирают сразу после начала продаж.
Ростовский клуб проведет две игры с "Манчестером Юнайтед" в рамках 1/8 Лиги Европы. Первый матч пройдет в Ростове 9 марта, второй - на территории иностранного клуба 16 марта.
При этом букмекерские конторы дают коэффициент 5,1 на победу "Ростова" и коэффициент 1,8 на победу "Манчестера Юнайтед".
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