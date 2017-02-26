В Интернете появились билеты на "Ростов - "Манчестер Юнайтед" по 170 тыс

Ранее "Ростов" играл со "Спартой". Тогда, по мнению болельщиков, выставили слишком высокие цены на билеты. Стоимость варьировалась от 1,7 тысячи до 10 тысяч рублей. Появилась информация, что билеты почти никто не покупал. Хотя очень часто их разбирают сразу после начала продаж.