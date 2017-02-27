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Аналитики посчитали, сколько копить на квартиру жителям Ростовской области

27 февраля 2017, 09:42
Копить на квартиру жителям Ростовской области приходится в среднем 10,1 года, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Для расчета использовались данные о средней стоимости квартиры в регионе и средней заработной плате жителей области. По информации, имеющейся у аналитиков, средняя цена квартиры в Ростовской области превышает в настоящее время 3 миллиона рублей, а средняя зарплата составляет порядка 25,5 тысячи рублей. Таким образом, чтобы собрать деньги на собственное жилье, жителям региона потребуется 10,1 лет.

По этому показателю область заняла 11-е место в региональном рейтинге. По сравнению с данными на февраль 2016 года, срок, необходимый жителям Ростовской области для того, чтобы накопить средства на приобретение жилья, сократился на один год.

Список субъектов страны с низким уровнем доступности жилья возглавила Москва, жителям столицы приходится копить на квартиру 13,6 года, на втором месте оказался Севастополь (13 лет), на третьем Крым (12,8 года). Краснодарский край также вошел в пятерку регионов с малодоступным жильем. Кубанцам приходится копить на свое жилье 14,5 года.

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