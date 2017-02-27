Арбитраж ввел в отношении "Донавиа" процедуру наблюдения

В январе компания "Аэрофлот — Российские авиалинии" обратилась в суд с иском о признании регионального авиаперевозчика банкротом. Ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу истца с "Донавиа" 884 миллиона рублей невозвращенного займа, процентов и неустойки. Ответчик данное решение не оспорил.

