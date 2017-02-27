Арбитраж ввел в отношении "Донавиа" процедуру наблюдения

В январе компания "Аэрофлот — Российские авиалинии" обратилась в суд с иском о признании регионального авиаперевозчика банкротом. Ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу истца с "Донавиа" 884 миллиона рублей невозвращенного займа, процентов и неустойки. Ответчик данное решение не оспорил.
Напомним, что компания "Донавиа" прекратила работать почти год назад. На базе регионального авиаперевозчика был организован в Ростове-на-Дону филиал объединенной авиакомпании "Россия", созданная в последствии слияния дочерних предприятий компании "Аэрофлот" – Orenair и "Донавиа".
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