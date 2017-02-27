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Bridge of Arts - 2017 представят на фестивале Российского кино в Париже

27 февраля 2017, 13:11
Кинофестиваль Bridge of Arts станет партнером в организации фестиваля российского кино в Париже, сообщает в понедельник администрация Ростова-на-Дону.

"Мероприятие пройдет с 6 по 14 марта. Представители Bridge of Arts являются соорганизаторами творческого вечера с участием режиссера Андрея Кончаловского и актера Александра Адабашьяна", - говорится в сообщении.

Кроме того, делегация кинофестиваля поучаствует в творческой встрече перед показом фильма "Рай".

Все мероприятия с участием Bridge of Arts запланировано провести 11 марта.

Этот кинофестиваль прошел в Ростовской области в 2016 году. На его реализацию потратили более 11 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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