Мать и дочь попались на афере в отношении администрации Шахт

"По данным следствия, фигурантки были зарегистрированы как предприниматели. Они по отдельности обратились в администрацию на получение субсидий начинающим предпринимателям. Однако никакой бизнес-деятельности они не вели", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемые предоставили фальшивые документы. По этим бумагам одна из фигуранток вела деятельность в сфере гостиничного бизнеса, вторая - по организации сауны.
Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Максимальное наказание по делу составляет пять лет заключения.
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