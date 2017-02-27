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Мать и дочь попались на афере в отношении администрации Шахт

27 февраля 2017, 18:10
В Шахтах Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении матери и дочери, которых заподозрили в мошенничестве с получением субсидии, сообщает в понедельник прокуратура края.

"По данным следствия, фигурантки были зарегистрированы как предприниматели. Они по отдельности обратились в администрацию на получение субсидий начинающим предпринимателям. Однако никакой бизнес-деятельности они не вели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые предоставили фальшивые документы. По этим бумагам одна из фигуранток вела деятельность в сфере гостиничного бизнеса, вторая - по организации сауны.

Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Максимальное наказание по делу составляет пять лет заключения.

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