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Posted 27 февраля 2017, 10:49

Published 27 февраля 2017, 10:49

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Ночные пожарные учения прошли на объектах соцсферы Ростовской области

27 февраля 2017, 10:49
В Ростовской области состоялись ночные пожарно-тактические занятия в учреждении "Комплексно-социальный центр", сообщает областное управление МЧС.

"Специалисты проверили источники противопожарного водоснабжения и пути эвакуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эвакуировали 51 человека.

Подобные мероприятия проводятся и на других соцобъектах области. Ранее в Новочеркасске прошла тренировка по тушению пожара в детском интернате.

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