Няня задушила младенца гражданки Нигерии в ЮФО

"Неделю назад в органы с заявлением о пропаже сына обратилась мать мальчика, гражданка Нигерии, немногим позже с аналогичным заявлением пришла и няня", - сказано в сообщении.
Няня пояснила, что за мальчиком, проживающим с ней, пришла подруга матери, оплатила услуги по уходу за ребенком и забрала младенца, после чего последнего никто не видел.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыск в гараже няни и обнаружили в подвале тело пропавшего ребенка со следами удушья. Женщину задержали, мотивы страшного поступка выясняют.
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