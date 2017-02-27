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Няня задушила младенца гражданки Нигерии в ЮФО

27 февраля 2017, 17:37
Няню 9-месячного сына гражданки Нигерии подозревают в убийстве младенца, сообщило главное управление следственного комитета по Краснодарскому краю.

"Неделю назад в органы с заявлением о пропаже сына обратилась мать мальчика, гражданка Нигерии, немногим позже с аналогичным заявлением пришла и няня", - сказано в сообщении.

Няня пояснила, что за мальчиком, проживающим с ней, пришла подруга матери, оплатила услуги по уходу за ребенком и забрала младенца, после чего последнего никто не видел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыск в гараже няни и обнаружили в подвале тело пропавшего ребенка со следами удушья. Женщину задержали, мотивы страшного поступка выясняют.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
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