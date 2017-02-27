rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Почти 40 уродливых ларьков ликвидируют на Пушкинской в Ростове

27 февраля 2017, 13:47
На Пушкинской улице в Ростове за истекший период 2017 года было выявлено 37 нестационарных торговых объектов, которые подлежат переносу, сообщила начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Давыдова.

"Из них 28 объектов по состоянию на сегодняшний день демонтировано, 9 собственников получили уведомление о необходимости самостоятельно освободить земельные участки от незаконных объектов", – рассказала она.

По словам Давыдовой, подобные меры принимаются в целых сохранения архитектурного облика города. При этом на центральных улицах допустимо размещать объекты сезонной торговли с ограниченным сроком действия (в период с 1 мая по 31 сентября) по реализации мороженого, безалкогольных напитков и периодической печатной продукции, уточнила она.

На ваш взгляд, стоит сносить непривлекательные ларьки на Пушкинской?
Материалы по теме
Продажу опасной для здоровья рыбы пресекли в РостовеХозяев уродливых ларьков в Ростове заставят их облагородитьЖители Ростова-на-Дону жалуются на незаконные ларьки во дворах
#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00