Почти 40 уродливых ларьков ликвидируют на Пушкинской в Ростове

По словам Давыдовой, подобные меры принимаются в целых сохранения архитектурного облика города. При этом на центральных улицах допустимо размещать объекты сезонной торговли с ограниченным сроком действия (в период с 1 мая по 31 сентября) по реализации мороженого, безалкогольных напитков и периодической печатной продукции, уточнила она.