"Ростов" просит не брать билеты на "Манчестер Юнайтед" на сторонних сайтах

"Билеты еще не поступили в продажу. Просим не пользоваться услугами сторонних сайтов по покупке входных талонов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сведения о продаже появятся позднее на официальных ресурсах.
Ранее на одном из сайтов спортивной тематики появились в предпродаже билеты. Стоимость варьируется от 7,5 тысячи до 170 тысяч рублей.
Ростовский клуб проведет две игры с "Манчестером Юнайтед" в рамках 1/8 Лиги Европы. Первый матч пройдет в Ростове 9 марта, второй - на территории иностранного клуба 16 марта.
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