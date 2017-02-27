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Posted 27 февраля 2017, 10:36

Published 27 февраля 2017, 10:36

Modified 1 октября, 14:04

Updated 1 октября, 14:04

Ростовчане высказались против закупки автобусов к ЧМ-18

27 февраля 2017, 10:36
Житель Ростова-на-Дону попросил властей купить троллейбусы вместо закупки автобусов и маршруток к ЧМ по футболу в 2018 году, петицию опубликовали в разделе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Автобусы будут загрязнять воздух выхлопными газами ближайшие десятилетия. Троллейбус является экологически чистым транспортом", - говорится в сообщении.

Ростовчанин предложил закупить троллейбусы и восстановить контактную сеть в городе.

На момент понедельника 13.30 мск петицию поддержали 13 человек.

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